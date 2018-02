Jongeren krijgen stek in bunker CITY SOUNDS RICHT EVENEMENTENZAAL IN AAN BASTION V KOEN BATEN

14 februari 2018

02u51 0 Dendermonde City Sounds bouwt de twee bunkers naast de Honky Tonk Jazz Club om tot een evenementenzaal voor jongeren. Tim De Vogel, Diederik Vermeir en Michael Goossens staan zelf in voor de inrichting en de kosten van het project aan Bastion V en hopen eind dit jaar te starten op de Leopold II laan.

City Sounds is al vele jaren een begrip in Dendermonde. Het organiseert onder andere de Zomerbar en het Boef-foodtruckfestival, maar heeft nog andere plannen. In 2012 diende de vzw al een aanvraag in om Bastion V om te vormen tot een muzieksite, samen met de jeugdraad en de Honky Tonk jazzclub. Dat bleek toen niet evident.





"Eind vorig jaar dienden we een nieuw dossier in, samen met de schepen van jeugd, de jeugdraad en potentiële partners. Het dossier omvat concrete info over de kosten en werkzaamheden", vertelt Tim De Vogel. De vereniging wil zich met het nieuwe project vooral richten op twintigers en dertigers en een breed assortiment aanbieden van concerten tot debatavonden, maar ook workshops.





De stad gebruikt de bunkers op dit moment nog als opslagplaats, maar het is de bedoeling dat in maart begonnen wordt met het leeghalen van de bunkers en de werken om er een gezellige plek van te maken. Het dossier werd positief onthaald. Zowel politie als het agentschap Onroerend Erfgoed en CC Belgica keurden de plannen goed. "We merken dat er echt vraag is voor zo een project hier in de stad, en zijn dan ook blij dat we dit kunnen realiseren", zegt het trio. De drie mannen willen ook niet alleen in de bunkers plaatsnemen. Ze willen gerust samenwerkingen aangaan met andere verenigingen. "Dit hebben we al gedaan. We werkten al vaak samen met jeugdhuis Zenith, CC Belgica en de stad Dendermonde, en willen dit zeker herhalen", licht Diederik Vermeir toe.





Respect

City Sounds zal zelf instaan voor de inrichting van de bunkers en zal de werken ook zelf bekostigen via partnerships en eigen middelen. "In het dossier wordt ook rekening gehouden met geluidsisolatie en overlastbeperking. We willen het militair erfgoed dat hier al lang staat met respect behandelen. We kregen advies van het Vlaams agentschap voor Onroerend Erfgoed over hoe we het best te werk gaan. We willen er iets mooi van maken." De drie hopen tegen eind dit jaar te starten aan Bastion V.