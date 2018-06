Jongeren bouwen 'aquaponics' in bib 05 juni 2018

02u50 0 Dendermonde De bibliotheek van Dendermonde beschikt voortaan over twee "aquaponics". Dat zijn systemen met een hydrocultuur om planten te kweken op water, in combinatie met een ecologisch evenwicht.

Vissen leveren de nodige voedingsstoffen voor de plantengroei en de plantenwortels filteren vervolgens het water voor de vissen. Het zijn de jongeren van Groep INTRO, die samen met de wetenschappers van Ekoli, aan de slag ging om twee Aquaponics-systemen te bouwen.





"Er zullen kruiden en paprika's in gekweekt worden", zeggen ze trots. "We stellen dit bio-intensief voedselproductiesysteem ter inspiratie tentoon in de bibliotheek, zodat iedereen er kennis mee kan maken."





Steun voor het project komt er van dienst Leefmilieu en Platteland in het kader van Dendermonde als duurzame groene stad. Groep INTRO biedt al tien jaar projecten aan voor jongeren die het even moeilijker hebben op school. Ze krijgen begeleiding in hun zoektocht naar hun plaats in de maatschappij.





"Met deze aquaponics hebben jongeren arbeidsattitudes geoefend en succes ervaren", zegt schepen van jeugd Lien Verwaeren (CD&V). "We geven ze graag een plaats in onze bib om te tonen wat ze waard zijn. Tegelijk leren alle bezoekers van de bibliotheek nu iets bij over duurzaamheid."





(DND)