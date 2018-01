Jongeman rijdt tegen verkeerslicht en vitrine van kapsalon 02u38 0 Foto Geert De Rycke De jonge bestuurder verloor de controle over zijn auto en reed een verkeerslicht aan. Zijn wagen week daarna af naar rechts en kwam in de vitrine van kapsalon Bobhead terecht. Dendermonde Het nieuwe jaar is voor een jonge twintiger uit Dendermonde begonnen met een tegenvaller. De bestuurder reed bij het afslaan met zijn BMW tegen een verkeerslicht. De paal kwam terecht tegen de vitrine van kapsalon Bobhead. Er was aanzienlijk wat schade. "Onze zaak kan gewoon open gaan, wij zijn al blij dat er geen gewonden zijn gevallen", aldus Robby Osselaer.

Het ongeval gebeurde nog geen half uur nadat het nieuwe jaar was ingeluid. De jongeman van 21 was kort na middernacht vertrokken met zijn BMW om samen met enkele vrienden naar een fuif te gaan. Ter hoogte van de Burgemeester Potiaulaan ging het plots mis. Mogelijk ging het om een technisch defect aan de wagen. De jongeman verloor de controle over het stuur en reed met zijn linkerflank tegen het verkeerslicht aan. Zijn wagen week daarna af naar rechts waardoor hij met zijn rechterkant de glazen vitrine aan diggelen reed.





Niet onder invloed

De jongeman was op het moment van de feiten niet onder invloed van alcohol of drugs.





De eigenaars van het kapsalon waren op het moment van het ongeval niet aanwezig. Zij brachten nieuwjaar door in Utrecht in Nederland toen ze plots een telefoon kregen van hun dochter. "In paniek belde ze ons op om te zeggen dat onze vitrine vernield was door een ongeval", vertelt Robby Osselaer. "De eerste seconden waren we in paniek, maar onze grootste zorg was eigenlijk hoe het met de bestuurder van de wagen was." Die raakte bij het ongeval niet gewond. "Het is niet leuk om zoiets te horen natuurlijk, maar buiten de ruit en wat van onze producten die beschadigd zijn, kon het allemaal veel erger. De materiële schade is op te lossen en wij verwijten de bestuurder ook helemaal niets", aldus Robby.





Zaak kan open gaan

De eigenaars van het kapsalon laten er hun jaar alleszins zeker niet door verpesten. "Wij hebben verder genoten van ons weekend en we zullen nu de schade wel opmeten. Onze zaak kan alleszins gewoon open gaan. De brandweer en politie hebben heel goed werk geleverd en meteen het raam dichtgemaakt met hout. Wij bekijken het dus zeker positief en zien het jaar 2018 met veel plezier tegemoet", besluit Robby. (KBD)