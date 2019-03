Jonge zelfstandigen slaan handen in elkaar en starten met nieuwe vereniging voor stadscentrum Koen Baten

08 maart 2019

14u51 0 Dendermonde Het stadscentrum van Dendermonde heeft een nieuwe zelfstandigenonderneming. De vorige handelsorganisatie nam een hele tijd terug een pauze, maar kwam niet meer terug. Enkele enthousiastelingen slaan nu de handen in elkaar. “Wij willen graag iedereen van de handelaars mee hebben", aldus Stijn Pieters, een van de initiatiefnemers.

De voorstelling van de nieuwe handelsvereniging voor het centrum is intussen concreet voorgesteld. Schepen van Middenstand en Lokale Economie Dieter Mannaert (CD&V) ondersteunt de opstart van de nieuwe vereniging. “De vraag kwam oorspronkelijk vanuit de stadsdiensten zelf. Er was geen enkele vereniging meer en dus ontbrak de connectie tussen de handelaars en de stadsdiensten", aldus Mannaert.

Noden aanhoren

“Op deze manier is het bijzonder moeilijk om de noden te aanhoren van de aanwezige handelaars, en ook onze plannen over te brengen waar we met het centrum van de stad naartoe willen", klinkt het. Een honderdtal handelaars hebben intussen interesse in het project en kwamen er mee kennismaken. Het werd bijzonder enthousiast onthaald en de nieuwe vereniging is klaar om de uitdagingen aan te gaan. “Er was eigenlijk niets meer en alles werd op zijn beloop gelaten", zegt Pieters.

Dendermonde kan weer leven en dat is het belangrijkste voor ons Initiatiefnemer Stijn Pieters

Hierdoor was er een bijzonder negatieve sfeer die bij de handelaars in het stadscentrum rondhing. “Deze negativiteit willen we weg en ombouwen tot iets positief. Dendermonde kan weer leven en dat is het belangrijkste voor ons.” Volgens Pieters kan dat op verschillende manieren. “Er kunnen opfrissingen gebeuren, maar er is ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld meer dingen te doen tijdens de kerstmarkt in de stad. Ook op andere evenementen kan heel wat worden gedaan, de mogelijkheden zijn eindeloos”, klinkt het.

Veel uitdagingen

De aanpassingen zullen er de komende jaren zeker komen. “Er zijn heel wat uitdagingen in het centrum. Zo is er de abdijschool die afgebroken wordt en waar Uplace een heel nieuw winkelcentrum zal zetten. We moeten hierover mee onderhandelen met de huidige handelaars", aldus Mannaert. “Ook het centrum zal heraangelegd moeten worden, maar omdat er geen aanspreekpunt was bij de handelaars was dit moeilijk. Nu hebben we dit wel en dat is zeer belangrijk", besluit de schepen.

Hoe de nieuwe handelsvereniging zal heten is nog niet bekend. “We willen iedereen de kans geven om een naam in te sturen tegen 1 april. Dit kan via onze stadsdiensten, daarna zullen we de best passende naam eruit kiezen", klinkt het.