Jonge bestuurder slipt gracht in, laat auto achter en gaat gewoon werken Koen Baten

23 januari 2019

In de Denderstraat in Appels is een bestuurder deze morgen rond 06.00 uur met zijn Volkswagen Polo in de gracht terecht gekomen. De man kwam vanuit Oudegem en reed in de richting van Appels toen hij op het gladde wegdek plots de controle verloor. Hij draaide rond zijn as en kwam tegen een boom terecht. De man stapte uit en raakte niet gewond. Hij deed zijn voertuig op slot en bleef nog even ter plaatse. De man vertrok daarna doodleuk richting werk, waar de politie hem kon aantreffen. Het ongeval werd pas later ontdekt en de wagen bleef enkele uren in de gracht steken.