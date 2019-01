Jong Sint-Gills lanceert crowdfunding voor bergruimte Nele Dooms

17 januari 2019

14u54 0 Dendermonde Voetbalclub Jong Sint-Gillis start een crowdfundingactie op. De club hoopt zo voldoende financiële middelen binnen te halen om de opbergruimte voor het sportmateriaal een grondige make-over te geven.

Voetbalclub Jong Sint-Gillis, opgericht in 2017, houdt er een specifieke werking met exclusieve aandacht voor jeugdvoetballers op na. Met ruim 200 spelers na twee seizoenen is de club uitgegroeid tot een vaste waarde in het Dendermondse sportlandschap. “Om ook in de toekomst te blijven inzetten op een kwalitatieve jeugdopleiding is het nodig om ook het materiaal waar onze spelers van gebruik maken in betere omstandigheden te bewaren dan nu het geval is”, zegt woordvoerder Bart Van Belle.

De club wil bijvoorbeeld een aantal ballenkarren kopen waarmee de trainers eenvoudig en comfortabel de voetballen naar het terrein en terug kunnen brengen. Er ontbreken momenteel ook opbergmogelijkheden voor de uitrustingen en ander materiaal. Om die aankopen te financieren, lanceert de club een crowdfundingactie.

“Bij crowdfunding kan iedereen een bepaalde vereniging of doel financieel ondersteunen in ruil voor een tegenprestatie”, zegt Van Belle. “Wie ons project met 10 euro steunt, wordt vermeld op onze website en Facebookpagina. Naargelang het bedrag groter wordt, worden ook de beloningen groter. Maar uiteraard zijn we blij met elk bedrag, want vele kleintjes maken ook één groot.”

Wie 25 euro schenkt, krijgt een handdoek van de club. Voor 50 euro mag de schenker met 5 personen gratis aanschuiven op het spaghettifestijn van de club. En 100 euro staat voor een VIP-etentje.

Jong Sint-Gillis hoopt tegen 13 februari 1.500 euro op te halen. “We kunnen dan niet alleen de nodige aankopen doen, we maken dan ook kans op een mooie bonus”, klinkt het. “De bank ING schenkt immers 2.000 euro aan de 25 voetbalclubs die als eerste succesvol een crowdfundingactie afronden.”

Info: www.jongsintgillis.be.