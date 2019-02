Jong Sint-Gillis zoekt trainers Nele Dooms

20 februari 2019

Voetbalclub Jong Sint-Gillis, die boogt op een exclusieve jeugdwerking, is op zoek naar exrta trainers. Na amper twee seizoenen telt de club al 220 jeugdspelers. “Omdat we verwachten volgend jaar nog verder te groeien, zijn we op zoek naar extra trainers voor verschillende leeftijdscategorieën”, zegt woordvoerder Bart Van Belle. “Als trainer kom je terecht in een familiale club waar de focus honderd procent op jeugdvoetbal ligt. Onze club beschikt over een jong en dynamisch trainerskorps en hanteert een hedendaagse visie op jeugdvoetbal.” De voetbalclub biedt trainers een vergoeding en extra opleidingen. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via info@jongsintgillis.be of 0477/346.256.