Jong Sint-Gillis zoekt nieuwe spelers 01 juni 2018

02u50 0

Voetbalclub Jong Sint-Gillis is op zoek naar spelers. Met 130 aangesloten jeugdspelers mag de vereniging, nog maar pas opgericht met een exclusieve jeugdwerking, zeker van een geslaagd eerste seizoen spreken. Omdat de club volgend jaar graag blijft groeien, gaat ze op zoek naar sportieve versterking voor alle teams. "Onze club staat voor een moderne voetbalvisie en heeft heel wat te bieden voor een bijzonder scherpe prijs: trainingen en wedstrijden op kunstgras, extra techniektrainingen, een uitgebreid kledijpakket, een jong en gemotiveerd trainerskorps en medische begeleiding", klinkt het. Vooral spelers geboren in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 zijn welkom, maar ook in de andere ploegjes is nog plaats voor jongens en meisjes die willen voetballen. Wie interesse heeft, kan mailen naar info@jongsintgillis.be. (DND)