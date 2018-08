Jong Sint-Gillis zoekt jeugdspelers Koen Baten

16 augustus 2018

11u29 0

De Dendermondse voetbalclub Jong Sint-Gillis begint binnen enkele weken aan hun tweede seizoen. De club kon tijdens het eerste seizoen rekenen op 130 spelers en 11 teams in de competitie. Dit jaar groeide het aantal inschrijvingen al aan en kan de club 15 teams in competitie brengen. Hierdoor kunnen ze een van de grootste clubs in Dendermonde worden. "Wij zijn uiteraard tevreden met deze groei", zegt woordvoerder Bart Van Belle. "In een aantal leeftijdscategoriëen kunnen we zeker nog wat spelers gebruiken. Voor hen organiseren we op woensdag 22 augustus een kennismakingstraining. Jongens en meisjes geboren tussen 2013 en 2004 kunnen vrijblijvend kennismaken met onze club", klinkt het.

Niet alleen jongens zijn welkom bij Jong Sint-Gillis. "Ook meisjes ontvangen we met veel plezier in onze club. Op dit moment zijn er vier aangesloten bij ons, maar we willen dit graag uitbreiden", aldus Van Belle.

Voetbalspeeltuin

Begin september begint de club ook opnieuw met een voetbalspeeltuin voor jongens en meisjes geboren in 2014. De bedoeling is dat zij op een speelse manier de basis van voetbal krijgen aangeleerd. Er zal vooral aandacht besteed worden aan coördinatie.

De trainingen in de club zijn opgedeeld in tien trainingen voor de winterstop, en tien na de winterstop. De trainingen gaan door op het kunstgrasterrein aan de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde. Wie interesse heeft kan zich inschrijven op http://www.jongsintgillis.be