Jong Sint-Gillis stelt quiz-vragen Nele Dooms

14 februari 2019

12u24 1

Voetbalclub Jong Sint-Gillis organiseert op zaterdag 16 februari voor de tweede keer een quiz. De opbrengst daarvan gaat naar de werking van de club, die zich specifiek toespitst op jeugdwerking en in korte tijd meer dan 220 jeugdspelers wist aan te trekken. “De quiz is niet bestemd voor professionele quizploegen, maar voor een breed publiek”, klinkt het. “Het is de bedoeling dat het gros van de antwoorden bij de meeste mensen sowieso een belletje doen rinkelen. Zo is de drempel laag genoeg om zoveel mogelijk volk een avond quizplezier te bezorgen.” De vragen worden gesteld vanaf 19.30 uur. Ploegen van maximum vijf spelers kunnen meedoen. Liefhebbers zijn welkom in de cafetaria van de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde, aan de Van Langenhovestraat. Deelnemen kost 20 euro per ploeg. Info en inschrijvingen: www.jongsintgillis.be/quiz.