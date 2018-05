Jong Sint-Gillis start met zomeravondvoetbal 18 mei 2018

Voetbalclub Jong Sint-Gillis, die exclusief mikt op een jeugdwerking, start met zomeravondvoetbal. Het initiatief moet de mogelijkheid bieden om te blijven voetballen, ook al zit het voetbalseizoen erop. "We vinden het jammer dat net nu het mooi weer en warmer wordt, de kinderen minder trainen of het seizoen volledig stopt", zegt Bart Van Belle van Jong Sint-Gillis. "Daarom organiseren we op zes donderdagavonden in mei en juni extra techniektrainingen. Die zijn bestemd voor spelertjes van de U7 tot en met U11." De trainingen vinden plaats op het kunstgrasterrein aan de sporthal van Sint-Gillis. Een eerste sessie vond gisterenavond plaats. De volgende zijn gepland op donderdagen 24 mei, 31 mei, 7 juni, 14 juni en 21 juni, telkens vanan 18 tot 19.30 uur. Spelers van Jong Sint-Gillis betalen 35 euro, andere geïnteresseerden 44 euro. Info: https://jongsintgillis.be. (DND)