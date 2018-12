Jong Sint-Gillis plant indoortornooi Nele Dooms

19 december 2018

15u45 3 Dendermonde Voetbalclub Jong Sint-Gillis plant voor het tweede jaar op rij een indoortornooi. Dat vindt plaats op zaterdag 22 en zondag 23 december. Met het gebeuren wil de club een geslaagde eerste seizoenshelft afsluiten.

SC Jong Sint-Gillis werd in het voorjaar van 2017 opgericht door een groepje voetballiefhebbers die geloofden in een andere aanpak van jeugdvoetbal. Ondertussen is de club uitgegroeid tot een vaste waarde in het Dendermondse sportlandschap, met meer dan 200 spelers. Een eerste indoortornooi vorig jaar was zo’n succes, dat de club besliste er nu een tweedaagse van te maken.

“Blijkbaar vullen we een gat in de markt, want in amper twee weken tijd waren alle 51 beschikbare plaatsen ingevuld”, zegt Bart Van Belle van Jong Sint-Gillis. “De meeste Dendermondse clubs organiseren een tornooi in het voorjaar of in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar wij wilden graag een plaatsje claimen in de voetballoze periode rond nieuwjaar. De competitie ligt dan stil, maar momenten om spelers toch wedstrijdjes te laten spelen zijn dan welkom.”

Naast de eigen teams verwelkomt de club dit weekend onder andere KV Sint-Gillis, SK Grembergen, SK Oudegem, KFC Baasrode, VJ Baardegem, VK Robur, KVS Branst, KJV Kruibeke, K. Wijnegem VC, Jong Lede, FC Lebbeke, FC Kerksken, KVVE Massemen, Heikant Zele, FC Daknam, SK Londerzeel, Rapid Leest en SKV Overmere. De eerste wedstrijden worden zowel zaterdag als zondag afgetrapt om 9 uur. Iedereen mag komen kijken. De toegang tot het tornooi, in de sporthal van Sint-Gillis aan de Van Langenhovestraat, is helemaal gratis. Info: www.jongsintgillis.be.