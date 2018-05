Jong Sint-Gillis op zoek naar nieuwe spelers 08 mei 2018

Voetbalclub FC Jong Sint-Gillis plant een Duiveltjesdag. Met 130 jeugdspelers mag de voetbalclub van een geslaagd eerste seizoen spreken, maar de club zoekt nieuwe spelers. "Wij focussen op jeugdvoetbal", zegt woordvoerder Bart Van Belle. "We bieden onze spelers onder andere trainingen en wedstrijden op kunstgras, extra techniektrainingen, een kledijpakket, een jong en gemotiveerd trainerskorps, medische begeleiding." Om nieuwe spelers aan te trekken vindt op woensdag 16 mei de Duiveltjesdag plaats aan de sporthal van Sint-Gillis. Jongens en meisjes geboren tussen 2009 en 2013 kunnen er terecht. Na afloop krijgen alle deelnemers een verrassing en kunnen ze ravotten op een springkasteel. Deelnemen is gratis. Info en inschrijvingen: www.jongsintgillis. be. (DND)