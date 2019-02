Jong Sint-Gillis levert heemskinderen Nele Dooms

13 februari 2019

14u44 0 Dendermonde Voetbalclub Jong Sint-Gillis zal de nieuwe Heemskinderen voor het Paard van Sint-Gillis dit jaar leveren.

De Orde der Stalhouders, die het Paard een paar jaar geleden een comeback bezorgde, gaat elk jaar op zoek naar vier nieuwe Heemskinderen bij plaatselijke verenigingen in Sint-Gillis. Deze keer viel de keuze op SC Jong Sint-Gillis. “De club toonde zich de voorbije maanden enorm gemotiveerd om vier van hun leden op de rug van ons Paard te krijgen”, zegt Tony Callaerts van de Orde. “Meermaals kwam de vraag van hun bestuur of zij dit niet mochten doen. Dit bewijst dat de vereniging er alles voor over heeft om het goed te doen. Zo hebben wij een garantie dat er vier super enthousiaste ruiters op het paard zullen zitten.”

Bij Jong Sint-Gillis zijn ze tevreden met de beslissing. “Net als de Orde zelf zijn wij nog een jonge vereniging met een hechte band met Sint-Gillis”, zegt voorzitter Stef Van Overstraeten. “Als voetbalploeg willen wij graag onze band met de gemeente bevestigd zien en willen wij ons ook inzetten om van Sint-Gillis een aantrekkelijke gemeente te maken. Dat wij nu vier van onze leden mogen afvaardigen om op de rug van het paard te zitten, kadert helemaal in die ambitie.”

De komende weken kunnen spelers van Jong Sint-Gillis die in aanmerking komen om Heemskind te zijn, zich officieel kandidaat stellen. Aan de hand van lottrekking worden de vier gelukkigen gekozen. Het Paard van Sint-Gillis zal op zondag 1 september door de straten van Sint-Gillis trekken, tijdens de jaarlijkse Bloemencorso.