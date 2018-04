Jong Sint-Gillis houdt infoavond 10 april 2018

Voetbalclub Jong Sint-Gillis, die focust op jeugdwerking, organiseert morgen een info-avond voor nieuwe spelers. Wie geïnteresseerd is om volgend jaar bij de club te spelen, is welkom. Met 130 jeugdspelers en 11 ploegen in competitie heeft Jong Sint-Gillis zijn start niet gemist. De club wil zich onderscheiden met een kwalitatief hoogstaande jeugdwerking op en om het kunstgrasveld op de sportsite in de Van Langenhovestraat. Met het oog op de verdere uitbouw van de club zijn nieuwe spelers in de verschillende leeftijdscategorieën, van U5 tot U17, van harte welkom. Om geïnteresseerde spelers en hun ouders wegwijs te maken in de visie en de werking van de club, vindt een info-avond plaats op de terreinen van FC Moerstraat aan de Coensbroekwegel in Sint-Gillis-Dendermonde. Die start om 20 uur. Info: www.jongsintgillis.be. (DND)