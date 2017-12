Jong Sint-Gillis houdt indoortornooi 02u32 2

Voetbalclub Jong Sint-Gillis organiseert op zaterdag 23 december voor de allereerste keer een indoortornooi. SC Jong Sint-Gillis werd nog maar in het voorjaar opgericht en zet de jeugdwerking op de eerste plaats. "Onze club maakt, naast het kunstgrasterrein, ook regelmatig gebruik van de sporthal in Sint-Gillis", zegt Bart Van Belle. "Dus was het niet meer dan logisch dat we een indoortornooi op poten zetten. Het tornooi was vrij snel volledig volzet." Naast eigen teams verwelkomt de club onder andere ook jeugd van SK Berlare, SK Grembergen, Eendracht Mazenzele Opwijk, Eendracht Aalst, Eendracht Buggenhout, KAV Dendermonde, SK Oudegem, KFC Baasrode, VJ Baardegem, VK Robur. Iedereen kan naar de wedstrijden komen kijken. De aftrap vindt plaats om 9 uur.





De toegang is gratis. Info: www.jongsintgillis.be. (DND)