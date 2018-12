Jong N-VA vernieuwt bestuur Nele Dooms

03 december 2018

14u59 1

De Jong N-VA van Dendermonde heeft een nieuw bestuur. De 21-jarige Jana Goeminne is aangesteld als nieuwe voorzitter. Zij volgt Justine Goedertier (26) op. Het kernbestuur wordt aangevuld met Jan Vanhove (19) als secretaris en Johannes Meremans (23) als penningmeester. Het jongerenbestuur neemt overigens afscheid van Tomas Roggeman (32), die omwille van zijn leeftijd geen bestuurslid meer is. Hij neemt vanaf januari een schepenambt op. Kersvers voorzitter Jana Goeminne kijkt met ambitie naar de toekomst: “Volgend jaar zit N-VA mee in de meerderheid van het stadsbestuur”, zegt ze. “Als Jong N-VA willen we de partij ondersteunen en de jongeren van Dendermonde vertegenwoordigen. Wij hopen op onze manier de nodige druk en invloed uit te oefenen. Ik kijk ernaar uit om met dit team aan de slag te gaan.”