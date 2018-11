Jong N-VA legt witte rozen bij gesneuvelde soldaten Geert De Rycke

11 november 2018

21u07 0

Jong N-VA Dendermonde hield op Wapenstilstand een serene actie om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken.

Op het kerkhof van Dendermonde legden leden van Jong N-VA witte rozen aan alle graven van gesneuvelde soldaten. “Hiermee willen we de honderdduizenden soldaten herdenken die hun leven hebben gegeven zodat wij zouden voortbestaan”, zegt Jan Vanhove van Jong N-VA Dendermonde.

Op 11 november wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht, intussen al voor de honderdste keer. Tijdens ‘De Groote Oorlog was Dendermonde één van de vele martelaarssteden “Vandaag kunnen we ons zo’n oorlogssituatie amper inbeelden. Vandaag is het eerder een ver-van-ons-bed-show. Daarom vinden we het belangrijk om de soldaten te herdenken die voor ons land gestreden hebben.”