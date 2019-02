Jong KWB zoekt slimste straat Nele Dooms

13 februari 2019

12u53 0

De Jong KWB van Appels gaat opnieuw op zoek naar de slimste straat van de gemeente. Dat gebeurt aan de hand van een quiz. Ploegen gevormd met verschillende mensen uit eenzelfde straat in Appels kunnen hieraan deelnemen. Vorig jaar werd zo de Heirstraat tot ‘slimste straat van Appels’ gekroond. Wie de opvolger wordt, zal op zaterdag 16 februari duidelijk worden. De quiz begint om 20 uur. Ploegen van vier of vijf personen kunnen deelnemen. Er zijn voor het eerst ook bonuspunten voorzien voor ploegen van straten waar bewoners de flyers van Jong KWB voor het raam hangen. Deelnemen aan de quiz kost 3 euro per persoon voor niet-leden en 1 euro voor leden. Iedereen is welkom in het parochiecentrum van Appels, aan de Vrijstraat. Info en inschrijvingen: www.jongkwbappels.be.