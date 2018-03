Jong KWB verkiest slimste straat 09 maart 2018

02u46 0

Jong KWB van Appels heeft de slimste straat van de gemeente verkozen. Dat gebeurde aan de hand van een quiz. Bewoners van verschillende straten in Appels stelden een ploeg samen en dongen zo naar de titel. "Met 17 deelnemende ploegen waren 13 verschillende straten uit Appels vertegenwoordigd", zegt Stijn Impens van Jong KWB. "Daarmee was de tweede editie van deze stratenquiz een succes. De strijd om de eerste plaats ging voornamelijk tussen de Schoolstraat, de Sint-Apolloniastraat en de Heirstraat." Uiteindelijk was het de Heirstraat die de titel van de slimste straat binnen haalde. Dat heeft de straat te danken aan Luc De Donder, Thomas De Donder, Liesbeth De Donder, Nele De Clercq en Eddy Van Dooren. Zij namen het reuzegroot straatnaambord in ontvangst.





(DND)