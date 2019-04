Jong KWB roept naaiclub in het leven Nele Dooms

09 april 2019



Jong KWB van Appels roept een nieuw initiatief in het leven: de naaiclub. Iedereen die al een beetje, of veel, met een naaimachine overweg kan en graag stikt en naait en ondertussen met een glaasje bij de hand een babbeltje doet, is welkom. De deelnemers kunnen patronen, ideetjes, stofjes, enzovoort uitwisselen. Wie wil meedoen, moet wel eigen naaimachine, stof, verlengkabel, garen, patronen of patroonpapier meebrengen. De naaiclub komt samen op woensdag 10 april. Dan vindt een testavond plaats, waarop iedereen welkom is. Geïnteresseerden kunnen om 19.30 uur terecht in de Parochiezaal van Appels, aan de Vrijstraat. Vervolgens zijn bijeenkomsten voorzien elke tweede en vierde woensdag van de maand. De toegang bedraagt 4 euro voor leden, 5 euro voor niet-leden. Info: www.jongkwbappels.be.