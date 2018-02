Jong KWB organiseert opnieuw 'De slimste straat' 13 februari 2018

Jong KWB Appels organiseert dit weekend voor de tweede keer de 'Slimste Straat van Appels'. Vorig jaar werd de quiz voor het eerst georganiseerd en ging de Schoolstraat met de overwinning lopen. Wie nog wil deelnemen met zijn straat moet een team van minstens vier of vijf deelnemers vormen en een link hebben met de straat in Appels. Je moet er gewoond hebben of woonachtig zijn. De quiz geeft een mix van vragen over algemene kennis, maar ook over kennis van de gemeente. De quiz is zonder echte prijzen, maar de slimste straat krijgt wel een jaar lang zijn eigen bord. Bovendien zal er ook een receptie worden georganiseerd. Wie wil deelnemen, kan zich nog inschrijven tot morgenavond 14 februari. Het formulier kan je vinden via www.jongkwbappels.be. Het strookje moet je binnenbrengen in de Heidestraat 48. De quiz start om 20 uur en kost 3 euro voor niet-leden. (KBD)