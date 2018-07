Jong kwb organiseert KUBB-tornooi Koen Baten

30 juli 2018

12u00 2

Jong KWB, afdeling Appels, organiseert op zondag 9 september de negende editie van het Viking Kubb-toernooi aan de Freinetschool in Appels. Ploegen van drie tot zes spelers zullen het daar tussen 13 uur en 18 uur tegen elkaar opnemen. Deelnemen kost 2 euro per persoon. Meer informatie en inschrijven via jongkwbappels@hotmail.com, www.jongkwbappels.be, of via 0479/31.37.31.