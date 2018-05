Jong KWB organiseert Koekenaap 31 mei 2018

Jong KWB van Appels organiseert dit weekend voor de zesde keer het gezinsfestival Koekenaap. Bezoekers krijgen daar een waaier aan workshops, voorstellingen en animatie op kindermaat voorgeschoteld. Ook volwassenen kunnen met volle teugen meegenieten.





"Koekenaap is een fantastische belevenis voor klein en groot", zegt Thomas Verwaeren. "Dit jaar zorgen we voor een grappig programma. Er staan verschillende tentjes opgesteld, waar vertellingen en workshops plaatsvinden. Er is voor elk wat wils, en dat voor een klein prijsje."





De Wolk speelt doorlopend theaterstukjes op kinderhanden. Om 14 uur is er de knotsgekke voorstelling 'De Ballen van Balltazar'. Voor de allerkleinsten is er de liedjesvoorstelling 'Olifantenlied'. Verder voorzien de organisatoren een heuse lachworkshop 'Get the laugh flow', kunnen bezoekers meespelen in een eigen slapstickfilm, en zijn er Gekke Fietsen uit te proberen. Tekenaar Marin leert de kneepjes van het vak om grappige karikaturen te maken. Als afsluiter staat de Riddershow met 'Pas geridderd' op het programma.





Koekenaap vindt plaats op zaterdag 2 juni, op de terreinen van De Appelbloesem in de Heirstraat in Appels . Tickets kosten 6 euro in voorverkoop, 8 euro aan de kassa. Info: www.jongkwbappels.be/koekenaap. (DND)