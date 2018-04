Jong KWB organiseert garageverkoop 26 april 2018

02u47 0

Jong KWB uit Appels organiseert op 6 mei voor de derde keer een garageverkoop in de straten van Appels. Op deze manier wil de vereniging de bewoners de kans geven om spullen die nog in goede staat zijn, maar niet meer gebruikt worden te verkopen voor een prijsje. Geïnteresseerden die hun garage of tuin willen openstellen voor de verkoop kunnen zich nog altijd inschrijven. Jong KWB zal daarna een lijst opstellen met alle verkoopadressen en deze doorgeven aan iedereen die hier interesse in heeft. Inschrijven doe je via janpoppe@telenet.be of 0474 65 52 82 en francoisgert82@hotmail.com of 0473 33 90 81. (KBD)