Jong KWB opent spellencafé 23 januari 2018

De Jong KWB Appels opent op vrijdag 26 januari een Spellencafé. Spellenclub 'De slimme zet' voorziet een ruim aanbod van bekende en minder bekende spelen en geeft uitleg. Jong KWB kleedt de zaal gezellig aan en staat ook in voor een drankje. Alle Belgische, met uitzondering van Westvleteren, en de twee Nederlandse trappisten zullen geschonken worden. Het Spellencafé opent om 19 uur in het Parochiaal Centrum van Appels, aan de Vrijstraat. Leden betalen 1 euro, niet-leden 3 euro. Vooraf inschrijven is niet nodig. Info: www.jongkwbappels.be. (DND)