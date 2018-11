Jong cabarettalent in CC Belgica Nele Dooms

14 november 2018

14u59 0

Jong en aanstormend cabarettalent Pieter Verelst komt langs in Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde. Hij brengt zijn debuutvoorstelling “Mijn broer en ik”. Verelst, die zichzelf sinds eind 2016 winnaar van het Camerettenfestival mag noemen, vertelt in zijn show een bizar en absurdistisch verhaal over zijn jeugd, die hij samen met zijn broer doorbracht in een saai dorpje in Vlaanderen. Samen gaan ze die saaiheid te lijf en gebruiken haar als inspiratiebron voor een vreemdsoortige creativiteit. De voorstelling vindt plaats op zaterdag 17 november om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 14 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via info@ccbelgica.be.