Jong bloed neemt M'Eire Morough over (EN MET 'FOLKFESTIBAL' IN MAART WORDT ALVAST ERVARING OPGEDAAN) NELE DOOMS

Dendermonde Vijftien jaar M'Eire Morough: dat belooft komende zomer een editie zonder voorgaande te worden. Eentje die mee op poten gezet wordt door een groep jonge nieuwkomers, kwestie van frisse ideeën ingang te laten vinden. Maar wat dat concreet betekent? Daar is het nog even op wachten. Al zit er met het gloednieuwe 'FolkfestiBal' wel al een eerste wapenfeit aan te komen.

M'Eire Morough is een begrip in Dendermonde en omstreken en wordt al jaren fel gesmaakt door het publiek. De organisatoren halen jaarlijks een stevige dosis Ierse en Schotse tradities naar de terreinen aan de Kalendijk. Je vindt er onder andere Highland Games, whisky-tasting en demonstraties met roofvogels. Keltische druïden en een Pipe Band tekenen ook steevast present, met daar bovenop live optredens van tal van folkgroepen en kleinkunstartiesten. Het gebeuren lokt telkens duizenden bezoekers.





De organisatoren zijn bijzonder fier dat ze dit jaar de vijftiende editie kunnen vieren. "Sinds de eerste editie in 2003 is het festival wel veranderd, maar de ploeg die het evenement organiseert, is voor een groot deel nog steeds dezelfde als in het begin. Het was dan ook tijd voor wat nieuw bloed in onze organisatie", zegt voorzitter Stijn Moonen. "We zijn dan ook erg blij dat we een groep nieuwe, jonge mensen hebben kunnen aantrekken. Zij zorgen voor nieuwe inzichten, wat onze routine doorbreekt. En dat zorgt voor een nieuw elan."





Zomerfestival

Wat dat nieuw elan precies inhoudt, daar wordt voorlopig nog niet over gecommuniceerd. Maar dat die jonge ploeg intussen niet stilzit, mag duidelijk wezen. Om tegen de zomer het klappen van de zweep te kennen, hebben ze nu 'Jong M'Eire Morough' uit de grond gestampt. Binnen dat kader zullen ze eigen initiatieven uitwerken, los van het eigenlijke zomerfestival. Een eerste wapenfeit is intussen al volop in de maak: een Dendermondse 'FolkfestiBal'. "Een folkfestival stond in Dendermonde nog niet op de kalender dit jaar", zegt Moonen. "Onze jongerenwerking brengt daar verandering in. Op 3 maart is het zover. Iedereen mag al beginnen opwarmen voor enkele uren volksdans."





Hot Griselda

De jonge organisatoren geloven alvast in het welslagen van het initiatief. "Vorig jaar was Dendermonde gaststad voor het slotweekend van 'Feest van de Folk'. Naar aanleiding daarvan vond onder andere een folkbal plaats, wat een groot succes werd. We willen daar graag een vervolg aan breien."





De muziek die tijdens een folkbal gespeeld wordt, is natuurlijk... folkmuziek. "Niemand moet zich echter laten afschrikken door de pasjes bij een volksdans, er wordt in initiatie voorzien", klinkt het. "De muziek wordt trouwens live gespeeld. Tijdens ons FolkfestiBal zal dat gebeuren door de groepen Deya en Hot Griselda."





Informatie over M'Eire Morough en FolkfestiBal is te vinden via Facebook of www.folkdendermonde.be.