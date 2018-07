Joggen langs de boorden van de Schelde Nele Dooms

17 juli 2018

Atletiekclub AC Denderland organiseert op zaterdag 21 juli voor de 38ste keer haar Dender- & Scheldejogging. De organisatoren stippelen hiervoor een mooi parcours langs de boorden van de Schelde uit. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden, gaande van een snoepjesrun voor de allerkleinsten tot een jogging over een afstand van zestien kilometer. De jogging start vanaf 13 uur. Deelnemen kost 7 euro. De start is voorzien in de Oud Kerkhofstraat in Grembergen. De lopers passeren de Vossenhoek, Karel Eeckhoutstraat, Scheldedijk, parallelweg naast N41, Letterwinkelstraat, Grootbroekstraat richting dijk en de Scheldedijk. Al deze straten worden volledig verkeersvrij worden gehouden. Er geldt ook een plaatselijk parkeerverbod tussen 13 en 17.30 uur. Info: www.acdenderland.be of 0495/54.12.87.