Jobstudenten voor kinderopvang gezocht 10 juli 2018

Het stadsbestuur van Dendermonde is dringend op zoek naar jobstudenten om in te schakelen bij het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO). De jobstudenten zijn nodig in de maand augustus. Kandidaten moeten een diploma kinderzorg, leefgroepenwerking of internaatwerking, sociale en technische wetenschappen, bijzondere jeugdzorg of gezondheids- en welzijnswetenschappen bezitten. Al minstens twee jaar voor kleuterleidster, leerkracht of een andere pedagogische richting studeren is ook voldoende. Jobstudenten-begeleiders gaan aan de slag in één van de IBO's van de stad. Wie afgestudeerd is, kan na de zomervakantie misschien in een tijdelijk contract aan de slag. Jongeren die interesse hebben, kunnen mailen naar vacatures@dendermonde.be. Info: 052/25.10.80 of via personeel@dendermonde.be. (DND)