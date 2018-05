Jobbeurs voor werk in eigen streek 25 mei 2018

In Hangar 43 in Baasrode vond gisteren voor de tweede keer de 'Jobbeurs #Go4local' plaats. Het stadsbestuur werkte hiervoor samen met VDAB, lokale partners en plaatselijke bedrijven. Het gebeuren zorgde voor een gezellige drukte. "Het accent ligt op werken in eigen streek", zegt schepen van Lokale Economie Dirk Abbeloos (CD&V). "We willen hiermee lokale werkgevers en werknemers uit de regio met elkaar in contact brengen. Het kan een perfecte opstap zijn naar werken dichter bij huis. Dendermonde heeft heel wat te bieden op vlak van werkgelegenheid. Hoe meer we dat kenbaar maken, hoe meer kans dat mensen de files niet meer moeten trotseren." Aan de Jobbeurs namen meer dan dertig bedrijven deel. Onder andere peperkoekproducent Vondelmolen uit Lebbeke was van de partij. "Dit is een nuttig initiatief", zegt directeur Jo Dekeyzer. "We hebben heel wat vacatures en zijn graag van de partij. We merken dat er veel interesse is." (DND)