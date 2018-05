Jobbeurs voor plaatselijke vacatures 19 mei 2018

Voor het tweede jaar op rij organiseert het Dendermondse stadsbestuur, samen met VDAB, lokale partners en bedrijven, een jobbeurs.





Zo krijgen plaatselijke werkgevers en werknemers uit de regio kans om met elkaar in contact te komen. "We leggen het accent op werken in eigen streek, omdat dit aangenaam en voordelig is voor alle partijen", zegt schepen van lokale economie Dirk Abbeloos (CD&V). Wie als arbeider of bediende op zoek is naar een nieuwe uitdaging of een inspirerende werkgever, kan op de jobbeurs terecht. Ook werknemers die het beu zijn om in de file te staan en op zoek zijn naar werk in eigen buurt, zijn welkom. De jobbeurs #Go4local vindt plaats op donderdag 24 mei, van 14 tot 19 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Hangar 43, aan de Fabrieksstraat in Dendermonde. De toegang is gratis. Info: www.dendermonde.be/jobbeurs. (DND)