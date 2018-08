Jeugdspelers rugbyclub op toer in Zuid-Afrika Nele Dooms

21 augustus 2018

10u30 3 Dendermonde Een dikke vijftig jeugdspelers van de U16 en U18 van de Dendermonde Rugbyclub DRC, met thuisbasis op de sportcampus in Sint-Gillis, zijn momenteel op toer in Zuid-Afrika.

De onvergetelijke reis is een vierjaarlijkse traditie van de club. "Zuid-Afrika is een echt rugbyland", zegt Kurt Hofman, één van de DRC-begeleiders. "Het kan dan ook niet anders dan dat alle jongeren erg enthousiast zijn om er kennis mee te maken. We zijn op reis vertrokken om ons eigen rugbytalent te meten aan dat van de Zuid-Afrikanen, zodat we hier heel regelmatig rugby spelen. Maar er staat nog veel meer op het programma om het land te verkennen." De jongeren bezochten onder andere al Kaap De Goede Hoop, de Tafelberg en de grootste township van Kaapstad. Binnenkort volgt nog een safari.