Jeugdspelers KV Sint-Gillis kraaien het uit van pret na bekerwinst 24 mei 2018

De jeugdspelers van de U10 van voetbalclub KV Sint-Gillis hebben de bekerfinale gewonnen. Ze deden dat onder het goedkeurende oog van meer dan honderd supporters die met de kinderen waren meegereisd om hen aan te moedigen tijdens de beslissende match. "We hadden al verschillende voorwedstrijden gewonnen, zodat we geplaatst waren voor de finale van de provincie Oost-Vlaanderen", zegt trainer Michaël Van Schoor, die de groep al drie jaar onder zijn hoede heeft.





"Uiteindelijk wisten we ook die finale te winnen. Vijf minuten voor het einde viel te beslissing, met een 2-1 en meteen daarna de beslissende 3-1."





(DND)