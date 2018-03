Jeugdrechtbank verhuist naar Mechelse Poort EINDELIJK: OPLOSSING NA JAREN SLECHTE HUISVESTING NELE DOOMS

31 maart 2018

03u18 0 Dendermonde Er komt eindelijk een oplossing voor de slechte huisvesting van de Jeugdrechtbank; die verhuist naar het complex Mechelse Poort. Binnenkort starten daar de werken om het gelijkvloers klaar te maken voor de verhuis.

Al meer dan vijf jaar is er sprake dat de jeugdrechtbank een ander onderkomen moet krijgen. De huidige huisvesting aan de Zwarte Zusterstraat is oud en tot de naad versleten. Personeel, jeugdrechters, griffiers en advocaten moeten er werken in erbarmelijke omstandigheden. Bovendien is ook de veiligheid problematisch.





Vruchteloze zoektocht

In 2012 deed de Regie Der Gebouwen, na een eerdere vruchteloze zoektocht naar een nieuwe locatie, nog een oproep naar private eigenaars van vastgoed in Dendermonde. Uiteindelijk kwam de overheidsdienst uit bij het nieuwe complex Mechelse Poort, op de hoek van de Oude Vest met de LeopoldII-laan. Het duurde echter nog eens meer dan een jaar om een akkoord te tekenen. Sinds mei vorig jaar huurt de Regie der Gebouwen ondertussen een derde van het gelijkvloers, goed voor zo'n 1.050 vierkante meter.





Maar aanpassingswerken, opdat de jeugdrechtbank er haar intrek zou kunnen in nemen, vonden nog niet plaats. Die zullen nu eindelijk wel starten, vermoedelijk rond midden mei dit jaar. Minister van Justitie Koen Geens bevestigt dat hij actie onderneemt om de Jeugdrechtbank te verhuizen. "Er vond al een eerste werkvergadering plaats voor de inrichting van de locatie Mechelse Poort", zegt hij. "Alles is in gereedheid gebracht om de aannemer te laten starten."





Een timing van verhuis is voorlopig nog niet duidelijk, al wordt er gemikt op december 2018. Dat gebeurt onder supervisie van de Regie der Gebouwen.





Zomerverlof

"De diensten van Justitie volgen de geplande werken mee op en zullen tegen het zomerverlof weten wanneer precies de verhuis kan plaatsvinden", zegt Geens.





Burgemeester Piet Buyse (CD&V) is tevreden met de vooruitgang die eindelijk geboekt wordt in het dossier. "Het is goed dat Justitie en de Regie blijven investeren in de dienstverlening van onze stad", zegt hij. "De accommodatie van de jeugdrechtbank is ondermaats en dat wordt nu verholpen".





Ook schepen Leen Dierick (CD&V), die volksvertegenwoordiger is, volgde het dossier in het verleden al meermaals op. "Door de verhuis naar een nieuwe en eigentijdse locatie bevestigt minister Geens het belang van Dendermonde in het gerechtelijk landschap. Nu is het nog zaak om de werken spoedig uit te voeren. Ik hoop dat de Regie der Gebouwen daadkrachtig is en dat de verhuis snel kan plaatsvinden. Ik zal dit in elk geval opvolgen in het federaal parlement."