Jeugdraad zoekt versterking Nele Dooms

22 augustus 2018

14u53 0 Dendermonde De Jeugdraad van Dendermonde kan versterking gebruiken.

Dat laat de adviesraad voor jongeren van de stad weten in een oproep naar extra vrijwilligers. "Het voorbije werkjaar was heel bewogen en vooral erg productief", zegt Bram De Wilde. "Graag blijven we deze ingeslagen weg bewandelen. Om ons zo goed mogelijk in te zetten voor de Dendermondse jeugd, zijn we altijd op zoek naar versterking. Jongeren die zich geroepen voelen om deel uit te maken van een dynamische adviesraad, kunnen zeker bij ons aansluiten." De Jeugdraad vertegenwoordigt zowel Dendermondse jeugdverenigingen als niet-georganiseerde jeugd. Wie zich wil inzetten om het in Dendermonde aangenamer te maken voor jeugd, kan contact opnemen met het bestuur van de Jeugdraad via facebook of jeugdraad@dendermonde.be