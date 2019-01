Jeugdkoor Jeko viert vijftigste verjaardag Nele Dooms

Jeugdkoor Jeko van Appels viert dit weekend feest. Het is de start van een jubileumjaar naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de vereniging. Op zaterdag 26 januari vindt een academische zitting met tentoonstelling plaats. Daarmee wordt teruggeblikt op de voorbije vijftig jaar Jeko-geschiedenis. De avond start om 18 uur. Jeko zal tijdens deze zitting een kort optreden geven. Bezoekers kunnen ook een tentoonstelling bekijken met foto’s, krantenartikels, affiches, programmabrochures, uniformen, enzovoort. “Eén brok nostalgie dus voor alle huidige en oud-Jeko’s”, zegt voorzitter Katrien Meskens. “De academische zitting wordt afgesloten met een receptie. Alle sympathisanten zijn welkom. In april volgt nog een groot concert.” De feestavond zaterdag vindt plaats in het parochiaal centrum van Appels, aan de Vrijstraat.