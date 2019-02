Jeugdkoor Jeko viert vijftigste verjaardag Nele Dooms

07 februari 2019

Het Jeugdkoor Jeko van Appels is aan een jubileumjaar toe. De groep bestaat precies vijftig jaar. Dat feestjaar werd ingezet in de parochiezaal van Appels met een tentoonstelling én concert van de jonge zangers en zangeressen. Het Appelse koor werd in 1969 opgericht door Wilfried Roels. Huidig voorzitter is Katrien Meskens. “In de loop van die 45 jaar passeerden heel wat jonge mensen, met een hart voor zingen en muziek, de revue”, zegt zij. “Het repertoire veranderde door de jaren heen, maar de geest van het jeugdkoor bleef dezelfde: plezier maken, samen musiceren en vriendschappen opbouwen, allemaal vanuit een gezamenlijke liefde voor muziek.” Om de verjaardag extra in de kijker te zetten, volgt in april nog een groot concert.