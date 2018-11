Jeugdhuis Zenith draait 24 uur door voor goed doel Nele Dooms

22 november 2018

15u53 0

Het Jeugdhuis Zenith van Sint-Gillis-Dendermonde draagt zijn steentje bij voor de Warmste Week van Studio Brussel. Het jeugdhuis zet 24 uur aan een stuk de deuren open. Tijdens het marathon-event organiseren vrijwilligers tal van activiteiten waar iedereen kan aan deelnemen. Onder andere yogalessen, een aperitiefconcert, brunch, beerpongtornooi, minikerstmarkt en fuif staan op het programma. Alle opbrengst is bestemd voor het Huis van Indra, een organisatie uit het Opwijkse die zich inzet voor maatschappelijk kwetsbare jongeren die uit het schoolsysteem dreigen te vallen. De marathon vindt plaats op zaterdag 24 november. Iedereen is welkom in Zenith, aan de Otterstraat in Sint-Gillis. Info: info@jhzenith.be.