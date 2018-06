Jeugddienst zoekt animatoren 18 juni 2018

De jeugddienst van Dendermonde is op zoek naar animatoren. Die zijn nodig om de activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens vakantieperiodes in goede banen te leiden. Kandidaten moeten creatief en flexibel zijn, en minstens 16 jaar oud. Wie houdt van uitdagingen en graag verantwoordelijkheden opneemt, en zich bovendien goed kan inleven in de belevingswereld van kinderen en tieners, kan zich kandidaat stelen. Geïnteresseerden kunnen mailen naar jeugddienst@dendermonde.be. (DND)