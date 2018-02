Jeugddienst zet Week tegen Pesten in de kijker 06 februari 2018

02u35 0 Dendermonde De Jeugddienst van Dendermonde zorgt ervoor dat de Vlaamse Week tegen pesten, die loopt tot 9 februari, niet onopgemerkt voorbij gaat.

De Jeugddienst zorgt ervoor dat een hele week lang op haar Facebookpagina foto's verschijnen van de 'Stip it!-actie' van Ketnet. Zo komt de week extra onder de aandacht. Ook heel wat Dendermondse scholen nemen deel en denken met hun leerlingen na over een pestbeleid. Onder andere in basisschool Vlek in Grembergen, 't Kraaiennest in Grembergen, de Schakel in Baasrode en De Toverboon in Sint-Gillis leren de leerlingen de 'Move tegen pesten'.





Afsprakennota

Scholen koppelen daar ook nog een afsprakennota om pesten te voorkomen of te stoppen aan. "Gemiddeld wordt één op vijf kinderen in Vlaamse scholen gepest", zegt schepen van Jeugd Lien Verwaeren (CD&V). "Pesten komt ook voor binnen verenigingen, sportclubs, speelpleinwerkingen, in gezinnen of op het werk. De psychologische gevolgen van pesten voor slachtoffers, daders én hun omgeving mogen niet onderschat worden. Daarom zorgen wij als stad er mee voor dat de themaweek in de aandacht komt." Vandaag, dinsdag 6 februari, vindt een lezing plaats van pestdeskundige Guy Deboutte. Geïnteresseerden kunnen om 19.30 uur terecht in zaal Belgica BiS, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Deboutte zet de aanwezigen op weg om het wat, hoe en waarom van pestgedrag beter te doorgronden. (DND)