Jeugddienst presenteert winterfilm

De Jeugddienst van Dendermonde presenteert morgen een winterfilm. Liefhebbers kunnen naar 'Mr. Popper's Penguins' kijken. Mr. Poppers erft zes pinguïns van zijn vader. Hij verandert zijn appartement in een winters paradijs. Samen met zijn zoon en dochter zorgt hij voor de dieren. Maar kunnen pinguïns wel overleven in een appartement? Iedereen die komt kijken, mag een dekentje en kussen meebrengen om het extra gezellig te maken en te genieten van het winters avontuur. De Jeugddienst zorgt voor een hapje en een drankje. De voorstelling begint om 14 uur. Kinderen en jongeren zijn welkom in het gebouw van de Jeugddienst, aan Sas 34 in Dendermonde. De toegang bedraagt 3 euro. Info: jeugddienst@dendermonde.be. (DND)