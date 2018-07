Jeugddienst leert styling 05 juli 2018

Voor allerlei tips en tricks rond styling, kunnen geïnteresseerden, kinderen en jongeren vandaag, donderdag 5 juli, bij de jeugddienst van Dendermonde terecht. Die organiseert een workshop styling en accessoires. Aanwezigen leren hoe ze er elke dag prachtig kunnen uitzien en welke accessoires hen op het lijf geschreven zijn. Wie wil mag ook zelf enkele accessoires meebrengen. De workshop start om 13 uur. Deelnemers kunnen terecht in de lokalen van de jeugddienst, aan het Sas in Dendermonde. Deelnemen kost 5 euro. Info: 052/21.20.93 of via jeugddienst@dendermonde.be.





(DND)