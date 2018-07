Jeugddienst houdt wedstrijd kampen bouwen 07 juli 2018

02u33 0

Onder het motto "Jonge ingenieurs gezocht" lanceert de jeugddienst van Dendermonde deze zomer voor het tweede jaar op rij een wedstrijd kampen bouwen. Creatievelingen tussen zes en veertien jaar uit Dendermonde worden opgeroepen om in hun tuin op of een openbare locatie een cool kamp te realiseren. De makers kunnen aan de slag tussen 6 en 19 augustus. Op 20 en 21 augustus gaat een jury op pad om alle constructies te beoordelen en een winnaar te kiezen. Wie niet in eigen tuin bouwt, kan voor de wedstrijd terecht in het park in de Vijfde Januaristraat, het Wastijnepark, speelplein 't Kruis aan de Resedalaan, de speelweide in het Hagewijkpark, het Mevrouw Courtmanspark, het terrein van Chiro Kadee in Appels, de speeltuin aan de Kwintijnpoort, het speelplein aan de Sint-Jorisgilde en de autoluwe zone aan de Opstalstraat in Schoonaarde. Op 24 augustus zal een receptie plaatsvinden voor alle kampenbouwers met een bijpassende workshop. Inschrijven kan tot 6 augustus via jeugddienst@dendermonde.be. (DND)