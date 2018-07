Jeugddienst gaat voor abstract 03 juli 2018

De Jeugddienst van Dendermonde organiseert vandaag de workshop "beam me up". De deelnemers maken foto's en projecteren die met een beamer groot op een muur. Ze spelen met de contouren van deze projecties, goochelen met dimensies, vervormingen en verhoudingen en maken de projecties zo steeds meer onherkenbaar. Op die manier verschijnt er één groot abstract kunstwerk. De workshop start om 13 uur en duurt tot 15.30 uur. Deelnemen kost 5 euro. Geïnteresseerden jongeren kunnen terecht in de lokalen van de Jeugddienst, aan het Sas 34 in Dendermonde. Info: 052/21.20.93 of via jeugddienst@dendermonde.be. (DND)