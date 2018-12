Jeugdauteur leest voor uit lievelingsboeken Geert De Rycke

06 december 2018

08u51 1

Jeugdauteur Patricia De Landtsheer heeft haar jonge fans getrakteerd op een gezellig voorleesmoment in de Standaard Boekhandel.

De Voorleesweek is dan wel net achter de rug, toch wilde jeugdauteur Patricia De Landtsheer bezoekers laten genieten van enkele stukjes uit haar boeken. Ze las voor uit ‘Heikje heks en haar vriendjes’, een knotsgek verhaal met heks Heikje tante Kaat en Bertolinio Peuterneus in de hoofdrollen. Ook het boek ‘Ploeg in de Kerstnacht’ kwam aan bod, over hondje Ploef die een spannende kerstnacht beleeft.

Het voorleesmoment ging door in de Standaard Boekhandel op de Oude Vest in Dendermonde. Nadien nam Patricia nog de tijd om samen met de aanwezigen het enige echte Ploeflied te zingen.