Jeugd Dendermonde Rugby Club op stage bij topclub Leicester Tigers Nele Dooms

08 april 2019

13u37 0 Dendermonde De jeugdspelers en hun trainers van de Dendermonde Rugby Club (DRC) vertoeven momenteel in Engeland. Daar staat een trainingsstage bij de Engelse toprugbyclub Leicester Tigers op het programma.

De voorbije jaren kwamen trainers van de vooraanstaande club al enkele keren naar Dendermonde om er trainingen te geven aan jeugdspelers, maar nu vindt een stage ter plaats bij de club plaats. “Op deze manier blijft DRC, toch één van de grootste en meest toonaangevende rugbyclubs van het land, investeren in zijn jeugdwerking”, zegt Kurt Hofman van DRC. “Vorige zomer ging de jeugd op stage naar Zuid-Afrika, ook al een toprugbyland. Nu doen onze U14, U16 en U18, samen met de jonge dames van de Gazellen, ervaring op bij de Leicester Tigers. Als enige rugbyclub in België is DRC global partner van deze Engelse topclub.”

Naast trainingen staan ook enkele wedstrijden op het programma. “Onze Dendermondse jeugdspelers laten zich alleszins niet kennen”, zegt Hofman. “Extra genieten was het bij het bijwonen van een topmatch in het prachtige stadium van Leicester. We zijn er nu al van overtuigd dat we met een fantastische rugzak aan (rugby)vriendschap en ervaring terug naar Dendermonde keren.”

Voor de U6, U8 en U12 staat er deze paasvakantie nog een HAKA-kamp op de agenda. Daarbij komen niet enkel rugby aan bod, maar ook andere sporten. Als afsluiter leren enkele Nieuw-Zeelandse rugbyspelers een HAKA aan de spelertjes.