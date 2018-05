Jeroen Buytaert brengt Franz Courtens tot leven op stencils 31 mei 2018

02u40 1 Dendermonde "Franzke is getest en goedgekeurd". Dat zegt grafisch vormgever Jeroen Buytaert uit Dendermonde over zijn stencils met het portret van Dendermondse kunstschilder Franz Courtens, die dit 75 jaar geleden overleed.

Naar aanleiding van die verjaardag bouwt het Dendermondse stadsbestuur het project 'Viewmasters' uit, dat een hele zomer lang loopt. Het gaat om twee binnententoonstellingen, maar ook om twee unieke buitenexpo's 'Kaleidoscope' met streetart op Dendermondse gebouwen en 'Dolers', waarbij kunstenaars op diverse locaties kunstwerken maken. Beide openluchtevents openen dit weekend. Voor de opening van 'Kaleidoscope' wordt zondag 3 juni een streetart festival georganiseerd in de schaduw van het appartementsgebouw van sociale bouwmaatschappij Volkswelzijn in de Boonwijk. Ook op dat gebouw prijkt een grote muurschildering.





Aan het festival neemt ook Buytaert deel met een workshop. "Iedereen kan bij mij stencils uitproberen", zegt hij. "Dat kan met het portret van Franz Courtens of met een andere tekening." De workshop vindt plaats van 13.30 tot 18 uur.





Het streetart festival opent om 12 uur met een picknick in het Wastijnepark. Er is ook Thaise streetfood. Dansateljee geeft een hiphopdemo. Ndugu, Ephonk, Driftbui en Echoes of Zoo ft Nathan Daems zorgen voor muziek.Wie alle muurschilderingen van 'Kaleidoscope' wil verkennen, kan om 13 en 15 uur deelnemen aan gegidste wandelingen of fietstochten. Info: www.dendermonde.be/viewmasters. (DND)