Jelle Veyt vertelt over zijn avonturen Nele Dooms

19 februari 2019

KWB Dendermonde nodigt op vrijdag 22 februari avonturier Jelle Veyt uit. De Dendermondenaar is volop bezig met zijn project “Vayamundo 7 Summits”, waarbij hij op elk continent van de wereld de hoogste berg wil beklimmen en die op eigen krachten bereiken. Drie toppen heeft hij ondertussen al bereikt, de Elbroes in Europa, de Mount Everest in Azië en de Carstensz Piramide in Indonesië, de hoogste berg van Oceanië. Om op deze plaatsen te geraken legde Veyt duizenden kilometers met de fiets en roeiboot af. Voor KWB vertelt Veyt zijn unieke en inspirerende verhaal. De opbrengst van de avond gaat naar Shangrilahome, dat zich inzet voor weeskinderen in Nepal. Ook gedelegeerd bestuurder van Vayamundo Jo De Bock, uit Dendermonde, zal aanwezig zijn en vertellen over Vayamundo. De voordracht begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom in Zaal Mariakring, aan het OLV-kerkplein in Dendermonde. De toegang bedraagt 3 euro voor leden, 5 euro voor niet-leden.