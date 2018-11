Jelle Veyt brengt roei-avontuur tot goed einde Nele Dooms

27 november 2018

16u24 0 Dendermonde Avonturier Jelle Veyt uit Dendermonde heeft zopas zijn roei-avontuur van 3.400 kilometers tot een goed einde gebracht. Nu wacht hem een tocht door de jungle van Papoea, om uiteindelijk de Carstensz Piramide te beklimmen.

De opluchting is groot voor Jelle Veyt, nu hij voet aan wal heeft gezet in Papoea. De roeitocht verliep niet helemaal zonder slag of stoot en het kostte de Dendermondse avonturier heel wat moeite om de kilometers op zee te overwinnen. Na een fietstocht naar het oosten van Java, startte Veyt daar een eerste traject van zijn roeitocht richting Papua. Die zette hij eind 2017 verder, maar moest de tocht toen onderbreken omdat hij ziek werd door een bacteriële infectie. Vorige maand startte Veyt een nieuwe poging om de roeitocht, met zijn speciaal daarvoor ontworpen roeiboot, tot een goed einde te brengen. Ook deze keer raakte Veyt verzwakt door ziekte en moest even recupereren. Maar uiteindelijk is het hem nu toch gelukt om Papoea te bereiken.

Het avontuur kadert in Veyts “Vayamundo 7 Summits”, waarbij de Dendermondenaar op elk continent van de wereld de hoogste berg wil beklimmen en die op eigen krachten bereiken. Deze keer is dat de hoogste berg van Azië, de bijna 5.000 meter hoge Carstensz Piramide in Indonesië. “Daarvoor moet ik eerst de jungle door”, zegt hij. “Aanvankelijk was ik van plan om dit te voet te doen. Maar de plaatselijke bevolking vertelt me hier dat ik een groot stuk met de fiets zou kunnen afleggen. Binnenkort start ik aan het traject. Ik hoop aan de nodige vergunningen te geraken om de berg te mogen beklimmen tegen dat ik daar arriveer.”

Jelle Veyt volgen kan via www.jelleveyt.be.

Meer over Jelle Veyt

Papoea